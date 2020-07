Drame de Boudry: la préfète Rose Kafando repose au Cimetière de Kamboinsin

La nation burkinabè a rendu un dernier hommage à la préfète de Boudry, Evelyne Rose Kafando, décédée dans la nuit du 14 juillet 2020 par suite de noyade. Après sa décoration à titre posthume, elle a été inhumée, le jeudi 16 juillet 2020, au cimetière, route de Kamboinsin.

Evelyne Rose Kafando repose désormais au cimetière, route de Kamboinsin à Ouagadougou. Décédée le 14 juillet 2020 par suite de noyade, elle a été inhumée, le jeudi 16 juillet 2020. Selon le ministre de l’Etat, ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, Mme Kafando, est morte dans l’exercice de ses fonctions. De ce fait, au nom du président du Faso, Siméon Sawadogo l’a décorée chevalier de l’Ordre de l’étalon à titre posthume. Evelyne Rose Kafando a

rencontré la grande faucheuse alors qu’elle était en

mission de supervision des examens du CEP et BEPC avec quatre autres

compagnons d’infortune. Ce sont des parents, amis,

collègues, autorités provinciales du Ganzourgou qui ont accompagné la défunte à sa dernière demeure. Pour

le haut- commissaire du Ganzourgou, Ambroise Ouédraogo, Evelyne Rose Kafando a toujours répondu sans hésiter aux devoirs de la nation. « Commis infatigable de l’État, vous avez été agent de bureau, agent administratif puis secrétaire administratif », a- t-il indiqué avant d’ajouter qu’elle a, tour à tour, gravi les échelons avec la même rage de servir et donner le meilleur d’elle-même. Selon lui, Rose Kafando, s’est toujours montrée à la hauteur des missions qui lui ont été confiées. Il a précisé qu’elle était un agent engagé, dévoué et professionnel. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, la nation tout entière la pleure. « Evelyne Rose Kafando va et repose en paix sur la terre libre du Burkina Faso » a souhaité M. Ouédraogo. En rappel, Evelyne Rose Kafando a été, nommée préfète le 16 juillet 2020.

Lassina BADOLO