Lutte contre la COVID-19 : Le Premier ministre salue les efforts de l’UEMOA

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a rendu une visite de courtoisie au président de l’Union économique et monétaire ouest Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, le 17 juillet 2020, au siège de l’institution à Ouagadougou. Il a été essentiellement question de l’intégration sous régionale et des difficultés auxquelles les pays membres font face.

La situation sanitaire marquée par la pandémie du coronavirus a entraîné un grand bouleversement dans l’espace UEMOA. Des solutions doivent être alors trouvées pour accompagner les Etats dans la relance de leurs économies. C’est ce qui a amené le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a échangé avec le président de la Commission de l’UEMOA, Abdallah Boureima, dans l’après-midi du 17 juillet 2020.

« Nous avons eu un tête-à-tête assez long. C’était pour voir un peu quelles sont les idées que nous pouvons mettre sur la table, pour accompagner nos Etats, dans le cadre de l’intégration économique régionale », a déclaré le Premier ministre à la fin de la visite. Il a saisi l’occasion pour remercier la Commission de l’UEMOA qui a soutenu les Forces de défense et de sécurité (FDS), les déplacés internes et les personnes vulnérables, dans cette période de COVID-19. « Je souhaite que les efforts de développement qui sont déjà déployés au sein de l’UEMOA, de la BCEAO, de la BOAD, se poursuivent et se renforcent, afin de permettre à nos pays, de poursuivre le développement de leur cadre intégré », a-t-il dit.

Le président de la Commission de l’UEMOA, Abdallah Boureima, pour sa part, s’est réjoui de cette visite qualifiée de réconfortante. Il a rappelé que le Premier ministre est revenu dans une ‘’maison’’ qu’il connait bien pour avoir servi à la Commission de l’UEMOA de mars 2007 à mai 2017, au poste de Commissaire chargé du département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération.

En septembre prochain, les membres de la Commission auront une rencontre pour parler de coopération. Le président Abdallah Boureima a donc invité le Premier ministre à prendre part à ce séminaire.

Gaspard BAYALA