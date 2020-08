3e session extraordinaire de l’Assemblée nationale La modification du Code électoral au menu

Le président du Parlement burkinabè, Alassane Bala Sakandé, a officiellement ouvert la 3e session extraordinaire de l’année de l’Assemblée nationale, dans l’après-midi du mardi 18 août 2020, à Ouagadougou. Ladite session prendra fin le mardi 25 août prochain.

Les élus nationaux, officiellement en congé, ont été solennellement convoqués à une session extraordinaire par le Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, sur demande du chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré. Ladite session a été ouverte dans l’après-midi du mardi 18 août 2020 et prendra fin le mardi 25 août prochain. Aux dires du PAN, elle sera consacrée à l’examen de trois projets de lois, à savoir le projet de loi portant autorisation de ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l’Aviation civile adopté à Ndjamena le 20 janvier 2012, celui portant autorisation de ratification de l’amendement de l’Accord cadre portant création de l’Alliance solaire internationale (ASI), adopté le 3 octobre 2018 à New Delhi en Inde et un 3e, portant modification de la loi n°014­2001 ̸AN du 3 juillet 2001 portant Code

électoral. Alassane Bala Sakandé a invité l’ensemble des députés à une assiduité au travail afin qu’ils puissent épuiser dans les délais, l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette session extraordinaire.

Demain mercredi 19 août devant marquer le 3e anniversaire du décès de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo, le PAN a invité les députés à avoir une pensée pieuse pour l’illustre disparu. « Cet anniversaire sera commémoré dans la sobriété. Chacun de nous est croyant et le plus important est de prier pour sa famille et le repos de son âme », a-t-il indiqué.

Nadège YAMEOGO