La division J du district 94 de l’association Toastmasters international entend créer un club de formation en art oratoire et leadership au sein de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO). C’est dans ce sens, qu’elle a organisé une session de démonstration dudit club au profit du personnel de la CARFO, le mardi 11 août 2020, à Ouagadougou. Pour le directeur de la division J du district 94, Distingué toastmaster (DTM), Constantin Dabiré, le leadership et la communication ont un impact sur

l’image d’une marque et le succès d’une institution. A l’écouter, la division J veut mettre à la disposition de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et de ses collaborateurs, un cadre propice de formation par la création d’un club d’entreprises. De son avis, ledit club est un cadre d’apprentissage qui permettra à ses adhérents de développer, individuellement, des aptitudes professionnelles aussi bien en art oratoire et leadership. « L’une des missions principales de la CARFO est de servir les personnes du troisième âge en améliorant le service rendu aux assurés. Cette tâche fait appel à plusieurs compétences. A savoir, la maîtrise de l’art oratoire et du leadership », a déclaré la directrice générale de la CARFO, Laure Zongo/ Hien. Elle a laissé entendre que l’objectif est d’aider le personnel de sa structure à se libérer de la crainte de la prise de parole en public. Selon Mme Zongo, ses collaborateurs bénéficieront également des techniques de développement personnel. La directrice générale de la CARFO a indiqué que les employés ont pris goût à cette session de démonstration à travers une participation effective. Au vu de l’engament et de l’intérêt que portent les agents de la CARFO à la formation toastmasters, a-t-elle poursuivi, la direction générale de la CARFO pour l’année 2021 envisage faire appel à la division J du district 94 de l’association Toastmasters international pour la création d’un club au sein de l’entreprise. Les participants ont marqué un intérêt particulier pour cette initiative de la division J du district 94 de ladite association.

Valentin KABORE

(Collaborateur )