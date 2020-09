Les recrutements deviennent de plus en plus problématiques dans les institutions publiques du Burkina Faso. Après ceux de la SONABEL et du PReCA dont Kantigui avait fait l’écho la semaine dernière, il lui est revenu que le même scénario prévaut au sein du Projet d’aménagement et de valorisation de la Léraba (PAVAL)…

Télécharger

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89