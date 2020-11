« L’ATD surprendra le jour de la proclamation des résultats », Souleymane Soulama

Le président de l’Alliance travailliste pour le développement (ATD), premier titulaire de son parti aux législatives de 2020 dans la Comoé, Souleymane Soulama, nous parle de ses attentes.

Sidwaya (S) : Il y a deux semaines, la campagne électorale a commencé. Comment appréciez-vous le déroulement de votre campagne ?

Souleymane Soulama (S.S.): La campagne électorale de l’Alliance travailliste pour le développement (ATD) pour les législatives 2020 se passe très bien. L’ATD poursuit son élan et a atteint sa vitesse de croisière. Et nous en sommes satisfaits. La population répond présente à nos rendez-vous, nous ouvre ses portes, comprend notre message et y adhère. Vous savez, avant de convaincre, il faut être convaincu. La population n’est pas dupe. L’ATD et tous ses candidats à la députation, portent un message de vérité. L’ATD est une force de propositions, de solutions concrètes aux préoccupations. Mes réalisations en tant que maire de Banfora de 2006 à 2012 et ministre des Transports ne souffrent pas de débats.

L’action précède la parole. La population est réceptive à notre message, nous le confirmons haut et fort.

S: Êtes-vous optimiste quant à l’issue de cette campagne ?

S.S. : Tout à fait ! Malgré ses huit mois d’existence sur la scène politique du Burkina Faso, l’ATD surprendra le jour de la proclamation des résultats. Lorsque l’on

s’engage pour être candidat à la députation et porter la voix des sans-voix au plus haut niveau, nous ne pouvons qu’être optimiste. L’ATD est présente sur 21 listes provinciales et sur la liste nationale. Le résultat des urnes vous édifiera quant à la vérité de notre optimisme. La mobilisation de la population en faveur de l’ATD est forte. Pour preuve, le succès du lancement de notre campagne à Banfora, le samedi 7 novembre dernier. Nous avons des candidats sur les deux listes provinciales de la région des Cascades, la Comoé et la Léraba. Pour les législatives, nous invitons la population burkinabè à sortir massivement le 22 novembre pour exercer son droit démocratique de vote et surtout pour voter ATD.

Propos recueillis par Mamadou YERE