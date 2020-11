Sous l’arbre à palabre les barbes se croisaient à l’ombre des feuillages du sage

Entre les langues fourchues des imberbes, le verbe acerbe écumait de rage

Loin du regard des profanes, la vérité sortait des vannes des âges, sans dommage

Il y avait de la mesure dans la suture des maux, chaque mot s’abritait sous un adage

La rancœur habitait encore les cœurs, les pleurs arrosaient les fleurs de la rancune

La colère des uns était noire de couleur, la douleur des autres était brune d’infortune

Sur le visage larmoyant des victimes, la souffrance était intime et pleine d’amertume

Les coupables baissaient la tête en fuyant du regard la vérité implacable qui consume

Le linge sale se lave en famille, peu importe le faix, il n’y a point d’âme sans méfait

On ne jette pas la pierre à sa termitière, on ne piétine pas sa fourmilière, nul n’est parfait

Rien ne sert de maudire et bannir pour punir, rien ne sert de honnir pour sévir, on peut faillir Nul ne vaut dix, personne n’a dix sur dix, nous ne sommes que novices et vices à polir.

Le repentir libère du martyre qui torture, le pardon apaise les cœurs qui geignent

On ne châtie pas celui qui se prosterne, on ne flagelle pas le supplicié qui saigne

Parce que le pardon moissonne le bien, la vengeance se désaltère à la source du mal

Parce que la réconciliation unit la Nation et la passion sans compassion est animale

Le pardon est un don de bon ton quand le bourreau accepte de prendre la vérité au bond

Le pardon est un pont qui se traverse à deux si la victime et le coupable ont le même tronc

Le pardon ne s’écrit pas, il ne se crie pas, il ne se fait pas prier, il se prie à cœur ouvert

Le pardon abandonne, il ne se bourdonne pas, il ne se claironne pas, il est sincère et à découvert

Clément ZONGO

