Coopération Ouagadougou-Djibouti Roch Kaboré « réchauffe » les relations

Le président du Faso est arrivé dans l’après-midi du mardi 26 janvier à Djibouti, capitale de la République de Djibouti, pour une visite officielle de 72 heures. Roch Marc Christian Kaboré et son épouse, ont été accueillis par le président Ismaïl Omar Guelleh et son épouse. Après le cérémonial d’accueil, (hymnes nationaux, revue de troupe et salutation des corps constitués), les deux chefs d’Etat ont eu

un premier entretien dans le salon d’honneur de l’aéroport international d’Ambouli.

Dès demain, Roch Marc Christian Kaboré et Ismaïl Omar Guelleh auront une séance de travail au palais présidentiel. Un accord-cadre de coopération, un accord dans le domaine culturel et artistique et un accord d’exemption des visas pour les passeports diplomatiques et de mission seront signés entre les deux pays, à l’issue des entretiens bilatéraux.

Le président du Faso sera par ailleurs reçu à l’hémicycle de Djibouti, le 27 janvier 2021 en milieu de journée, où il prononcera une allocution solennelle devant les députés réunis en séance plénière, avant de visiter dans l’après-midi des infrastructures portuaires.

