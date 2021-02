Séjour du Président du Faso en Belgique: Roch Marc Christian Kaboré échange avec Élio Di Rupo

Au premier jour de sa visite officielle en Belgique, le président du Faso a eu une séance de travail hier 8 février 2021 avec le Ministre-président de Wallonie, Élio Di Rupo.

Roch Marc Christian Kaboré et son hôte ont évoqué, au cours des échanges, la situation sécuritaire au Burkina Faso et son impact socio-économique, notamment sur la mise en œuvre des activités de développement. Les deux pays partagent les mêmes préoccupations en ce qui concerne la pandémie de la COVID-19 et son impact sur les économies a été au centre de l’entretien.

Alors que le président du Faso entame un nouveau mandat de cinq ans à la tête de son pays, les perspectives de renforcement de la coopération ont été également envisagées.

Direction de la communication

de la présidence du Faso