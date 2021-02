Forum Russie-Afrique 2022 : Mikhaïl Bogdanov prend conseil chez le président du Faso

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov a été reçu, en audience, le vendredi 12 février 2021, par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

La Russie veut renforcer ses relations d’amitié et de coopération avec le Burkina Faso. L’annonce a été faite, le vendredi 12 février 2021, par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, à l’issue d’une audience avec le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré. « Nous avons discuté très en détail de toutes les opportunités pour le renforcement des relations d’amitié de longue date, qui existent entre nos deux pays et qui ont toujours été basées sur le respect mutuel », a confié M. Bogdanov, par ailleurs, envoyé spécial du président de la Fédération de Russie pour les pays d’Afrique et le Proche-Orient.

Il a ajouté qu’il a réaffirmé au président Kaboré, la volonté de son homologue Vladimir Poutine de renforcer le dialogue entre la Russie et le Burkina Faso. Il existe déjà, a-t-il poursuivi, un mémorandum de coopération entre les deux ministères en charge des affaires étrangères pour les échanges diplomatiques, que les deux parties s’accordent à respecter.

« Nous sommes totalement soucieux de respecter ce mémorandum. Car, c’est le cadre idéal pour discuter des agendas national et international des deux pays », a-t-il expliqué. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a confirmé, par ailleurs, la poursuite du programme de formation des cadres de l’administration burkinabè dans divers domaines et métiers.

Les décisions issues du premier forum Russie/Afrique, tenu en octobre 2019 à Sotchi, ont été également au menu des échanges avec le président du Faso. « Nous avons demandé aussi les conseils du président Kaboré et ses recommandations en ce qui concerne la préparation du forum prévu pour 2022 dans un pays africain. Nous avons recueilli les recommandations du président Kaboré pour l’organisation du prochain forum Russie-Afrique », a déclaré Mikhaïl Bogdanov.

W. Aubin NANA