Ministère de la Communication : Le SG, Rabankhi Abou-Bakr Zida, installé dans ses fonctions

Le nouveau Secrétaire général (SG) du ministère de la communication et des Relations avec le Parlement, Rabankhi Abou-Bakr Zida, a été officiellement installé dans ses fonctions, le mardi 23 février 2021 à Ouagadougou.

«Je mesure la responsabilité qui est désormais la mienne. La mission est exaltante et les défis immenses mais pas insurmontables », a laissé entendre le nouveau Secrétaire général (SG) du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP), Rabankhi Abou-Bakr Zida, après son installation par le chef du département, Ousséni Tamboura, hier mardi 23 février 2021.

Nommé par le Conseil des ministres, en sa séance du 17 février 2021, l’ex-conseiller technique du ministre en charge de la communication, depuis 2018, dit n’être pas venu pour ’’ réinventer la roue ou détricoter le travail de mes prédécesseurs’’ ou encore apprendre à faire le travail de ses collaborateurs. « Je viens pour poursuivre l’œuvre d’édification de notre maison commune. A ce poste, je ne suis que celui qui est chargé de coordonner vos différentes tâches », a-t-il précisé. Pour mener à bien la mission à lui assignée, le SG entrant a exhorté ses collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes, afin de relever les nombreux défis qui se présenteront à eux.

Il a surtout insisté sur «le travail d’équipe et en équipe », le « respect et la considération d’autrui », « la responsabilité » et la «compréhension » mutuelle, gages d’un bon résultat dans le travail. M. Zida n’a pas manqué d’interpeller ses collaborateurs sur les valeurs que chacun se doit d’incarner au quotidien à savoir : la ponctualité, l’assiduité, la responsabilité, la célérité et l’abnégation. «Nous avons le devoir de conserver l’héritage qui nous a été légué, mieux d’y imprimer notre marque pour les générations actuelles et futures », a-t-il martelé.

Pour le ministre Tamboura, Rabankhi Zida est « un affable, discret et très

efficace». « Le Conseil des ministres à travers ma personne ne s’est pas trompé sur vos qualités professionnelles», a-t-il renchéri. Journaliste de formation, M. Zida a été Directeur général (DG) des Editions Sidwaya de 2012-2018. Il remplace à ce poste une consœur, Hortense Zida. La cérémonie d’installation a été précédée de la passation des charges, dans le même département, entre le directeur de cabinet sortant, Ouédraogo Soumaïla et

celui entrant, Jean Noël Bonkoungou.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com