Forum d’Aswan sur la paix et le Développement durable

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est intervenu, le 1er mars 2021, par vidéo, à la deuxième édition du Forum d’Aswan sur le développement durable. Organisé par les autorités égyptiennes, le forum d’Aswan se veut un cadre d’échanges sur les enjeux du continent africain.

Dans un contexte de COVID-19, la réflexion, cette année, porte sur la pandémie et la problématique de la réponse africaine à la crise. Pour le président du Faso, la crise de la COVID -19 ne doit pas faire perdre de vue la crise sécuritaire, car venant plomber les efforts de pays, en général et ceux sahéliens, en particulier, durement éprouvés. Le chef de l’Etat a également noté la nécessité pour « l’Afrique de prendre en main son destin en vue d’apporter des réponses endogènes » à cette crise sanitaire. Afin de soulager les populations, le président Kaboré a appelé à « un renforcement des mesures sociales et de développement en faveur des populations éprouvées durement par la double crise sanitaire et sécuritaire ». C’est pourquoi, a conclu le président du Faso, « nous réitérons notre appel pour une annulation de la dette de l’Afrique et particulièrement de celle des pays du G5 Sahel qui consacrent entre 20% et 30 % de leurs budgets nationaux à la sécurité ».

Direction de la communication de la présidence du Faso