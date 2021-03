Insécurité au Sahel: Quatre agents de santé de Mansila enlevés

Dans la matinée du jeudi 18 mars 2021, quatre agents de santé de la commune de Mansila située à une quarantaine de km de Sebba, chef-lieu de la province du Yagha ont été enlevés par des hommes armés non identifiés.

Selon une source locale, c’est au environ de 11 heures le jeudi 18 mars 2021 que les quatre agents de santé ont été enlevés par des hommes armés non identifiés à moto. La source nous a fait savoir que les infortunés ont quitté Sebba à moto pour rejoindre leur poste à Mansila quand leur chemin a croisé ceux du groupe armé. A en croire notre source, au moment du rapt, il y a avait six agents de santé dont deux femmes. Sur le champ, explique notre source, les hommes armés non identifiés ont d’abord retiré les téléphones portables des deux dames dont une qui rejoignait son poste après une autorisation d’absence et l’autre était nouvellement affectée avant de les libérer Quant aux quatre hommes dont l’Infirmier chef de poste (ICP) du CSPS de Mansila, l’ambulancier, un agent itinérant de santé et un infirmier d’Etat nouvellement affecté, les assaillants sont partis avec eux. Aux dernières nouvelles, les deux dames ont pu rejoindre Sebba en bonne santé dans l’après-midi du jeudi 18 mars 2021 tandis qu’au moment nous tracions ces lignes, nous n’avions aucune nouvelle des quatre agents enlevés.

Sidgomdé