Conférence provinciale du MPP Kossi : « Le MPP se porte très bien dans la province », SG de la section provinciale, Mami Boubacar Traoré

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) section de la Kossi, a tenu, le samedi 8 mai 2021 à Nouna sa conférence provinciale. La rencontre a été présidée par le maire de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé.

Le samedi 8 mai 2021, les militants se sont retrouvés pour sacrifier à la tradition. Une conférence présidée par le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé. Ce dernier, se prononçant sur la situation sécuritaire, a salué la discipline, l’esprit patriotique des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Pour lui, cette situation difficile est un appel à la vigilance. Sur le plan sanitaire, a-t-il ajouté, grâce aux mesures-barrières et avec un plan de riposte, le taux de contamination de la COVID-19 est en baisse. Et d’annoncer que le Burkina Faso fera recours au vaccin dans les semaines à venir.

Les premiers bénéficiaires, a indiqué le chef de la délégation, sont les personnes vulnérables, le personnel de la santé et les personnes âgées de plus de 65 ans.

Abordant la question de la vie du parti sur le plan local, le SG de la section provinciale, Mami Boubacar Traoré, s’est réjoui de la participation de la section à toutes les rencontres statutaires et aux différents processus des élections. « Le MPP se porte très bien dans la Kossi », a souligné le SG qui s’est dit déterminé à renforcer sa gouvernance et son leadership sur le plan local. Il a lancé un appel à la cohésion sociale et à l’union entre fils et filles de la province pour faire du parti le levier du développement de la Kossi.

Le Ministre délégué, Maxime Koné, a, quant à lui, fait le bilan des élections couplées de novembre 2020. Il a salué la mobilisation générale qui a permis les résultats satisfaisants dans la Kossi.

Adama CISSE

(AIB Kossi)