Banfora : Un enfant retrouvé mort dans un véhicule

Un enfant âgé de trois ans environ, a été retrouvé sans vie ce dimanche 16 mai 2021 dans une voiture au secteur n°7 de Banfora. Le drame s’est produit dans un garage automobile situé en face du siège du MPP où les parents de l’enfant habitent. Selon le père très affligé par ce drame, il aurait retrouvé son fils recroquevillé dans la voiture dont les vitres étaient montées. Pris de panique et ne croyant pas à l’irréparable, il ouvrit la portière du véhicule pour réveiller son fils qui serait probablement endormi ou dans un coma, selon lui. L’enfant ne bougeait plus. Il le prit dans ses bras et l’amena à la maison croyant certainement qu’il se réveillera. Peine perdue, finalement les pompiers qui sont à quelques pas de chez lui, seront appelés au secours. Ces derniers confirmeront malheureusement son décès. Après les constatations de la police, la famille était visiblement sous le choc. C’est peu après 16 heures que l’enfant se serait rendu au garage. Aux environs de 18 heures, ne voyant pas son enfant, le papa aurait entamé les recherches pour finalement retrouver son corps sans vie dans la voiture stationnée dans ce garage sans clôture. Pour l’instant, on ignore les circonstances exactes de ce drame, même si plusieurs voix estiment que l’enfant aurait été asphyxié.

A en croire le père de l’enfant, son fils avait l’habitude d’aller dans ce garage pour s’amuser dans les véhicules. Mais depuis un certain temps déjà selon ses dires, il lui avait interdit formellement l’accès jusqu’à ce que l’irréparable se produise aujourd’hui.

M.Y.