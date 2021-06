Hadj 2021 : Le pèlerinage annulé pour les Burkinabè.

Le comité d’organisation a annoncé au cours d’une conférence de presse ce vendredi 18 juin 2021, l’annulation du Hadj 2021 pour les non-résidents en Arabie Saoudite en général et les Burkinabè en particulier. Le ministre en charge de l’administration territoriale, Clément Sawadogo, a dit que cette décision fait suite à une nécessite de préserver la sécurité et la sante des pèlerins mais aussi celle du monde entier. Le hadj 2021 devrait démarrer le 17 juillet et prendre fin le 22 juillet, après la célébration de l’Aïd El Kebir.