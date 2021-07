Le trafic sur l’axe Bobo-Ouaga à 500 m à l’entrée de la ville de Sya est menacé, dans la soirée du 28 juillet 2021, d’interruption. Le trafic des poids lourds est d’ores et déjà suspendu et selon des sources sécuritaires une déviation est envisagée. Pour l’instant les causes ne sont pas encore identifiées. Selon les mêmes sources les équipes techniques sont sur le terrain. Elles recommandent la prudence absolue ! On y reviendrons pour plus d’information.

