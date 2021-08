Drame dans l’Oudalan: Le MPP appelle à la résistance

Dans une déclaration le MPP appelle à l’union sacrée et à la résistance des forces vives du Burkina Faso.

Le drame survenu dans l’OUDALAN le 04 août 2021, au cours duquel des soldats, VDP et populations civiles sans défense ont perdu la vie, interpelle une fois de plus sur la nécessité impérieuse pour tous les Burkinabè de faire corps avec les FDS, les VDP et l’exécutif national dans la lutte contre l’extrémisme violent. Le combat contre le terrorisme n’est pas une sinécure. Il doit plus que jamais se mener avec détermination et sans relâche. Chaque attaque contre notre peuple et son armée signifie tout simplement que l’ennemi cherche à rendre coup pour coup.

Le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), compatissant à la peine et à la douleur des proches des victimes de cette dernière attaque, réaffirme sa solidarité avec toutes les forces combattantes pour la liberté, l’unité nationale et la cohésion sociale. Il réitère son ferme soutien au Président du Faso, chef suprême des Armées et au Gouvernement. Le MPP appelle toutes les forces vives à la nécessaire et indispensable union sacrée. Ensemble, nous défendrons avec succès et préserverons nos valeurs de paix, de démocratie et de patriotisme face à l’ennemi commun, qui veut manifestement et à tout prix conduire les Burkinabè au déchirement et à la désunion. D’où l’appel à la résistance que le MPP lance ici à tous les Burkinabè soucieux de l’intégrité de notre pays et des valeurs cardinales de notre légendaire vivre-ensemble.

Face à toutes ces épreuves difficiles, le MPP invite les Burkinabè à resserrer les rangs contre toutes les forces et visées démoniaques qui menacent notre pays. Dans l’unité et la lutte, nous triompherons des forces du mal.

DEMOCRATIE – EGALITE – PROGRES

Simon COMPAORE

Président du MPP