Burkina : Le Prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen, édition 2021 lancé

L’Association des Journalistes du Burkina Faso (AJB) porte à la connaissance du monde des médias, l’ouverture officielle de la quatrième édition du Prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen (PARCC). Ce Prix dont la première édition s’est tenue en 2018 s’inscrit dans le cadre du Projet de gouvernance économique de la participation citoyenne (PGEPC), un projet de l’Etat burkinabè et de la Banque mondiale.

Le Prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen vise à encourager l’excellence des professionnels des médias et stimuler la production journalistique en matière de redevabilité et de contrôle dans le sens de l’amélioration de la mobilisation et de la gestion des ressources internes de l’Etat, de l’accès des populations aux services sociaux de base (éducation, santé) et des infrastructures de qualité.

Le prix est ouvert à tout journaliste exerçant sur l’étendue du territoire national que ce soit en presse écrite, en télévision, radio ou média en ligne. Il est annuel et concerne les œuvres diffusées entre le 30 novembre 2020 et le 30 octobre 2021.

Les genres concernés sont le reportage, l’enquête et l’analyse de fond. Le candidat peut déposer jusqu’à trois œuvres mais chaque candidat ne peut postuler que dans une seule des trois catégories (santé, éducation, économie).

Les candidats doivent déposer :

en presse écrite, l’originale et une copie de l’œuvre soumise ;

en radiodiffusion, une (01) copie de l’œuvre soumise sur clé USB ;

en télévision, une (01) copie de l’œuvre soumise sur clé USB ;

en presse en ligne, l’adresse du site où l’article a été publié, le lien de l’article, la date de publication et une copie imprimée de l’article.

Les œuvres sont recevables tous les jours et heures ouvrables au secrétariat du Centre national de Presse Norbert Zongo, ou par mail aux adresses prix@ajb.bf ou ajbfaso@gmail.com, du 1er octobre au 30 novembre 2021, délai de rigueur.

La remise du prix interviendra en décembre 2021 à l’occasion d’une cérémonie organisée à cet effet.

Les journalistes désirant postuler sont invités à consulter le règlement intérieur du prix au Centre national de Presse, sur le site de l’AJB (www.ajb.bf), du CNP-NZ (http://www.cnpress-zongo.org ) ou sur la page Facebook de l’AJB (Ajb – Journalistes du Burkina). Pour plus d’informations, appelez aux numéros 78 41 16 94 ou 70 11 24 50 ou envoyez un email à l’adresse prix@ajb.bf ou ajbfaso@gmail.com.

Le président

Guézouma SANOGO