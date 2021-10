Secrétariat permanent/ITIE : Kanfido Onadja succède à Alice Zida

Le nouveau Secrétaire permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (SP/ITIE), Kanfido Onadja, a été installé dans ses fonctions, le mardi 5 octobre 2021 à Ouagadougou.

Le Secrétaire permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (SP/ITIE) a un nouveau secrétaire. Nommé en conseil des ministres en sa séance du 22 septembre 2021, Kanfido Onadja a officiellement pris fonction. Il remplace à ce poste Alice Zida qui a passé quatre ans à la tête de l’institution. La passation de charge a eu lieu, le mardi 5 octobre 2021, en présence du secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, Abel Séglaro Somé. La secrétaire permanente sortante, Alice Zida, a témoigné sa gratitude aux premiers responsables de son ministère de tutelle pour leur accompagnement tout au long de son mandat à la tête du SP/ITIE. Elle s’est réjouie d’avoir pu mettre en œuvre plusieurs suggestions et recommandations émises lors de sa prise de service.

Il s’agit, entre autres, du renforcement du cadre institutionnel du SP-ITIE, des effectifs de la structure, de la redynamisation de la caisse de solidarité. Mme Zida a néanmoins fait un rappel des principaux dossiers en cours, en particulier, l’élaboration du rapport ITIE 2020 et du manuel de procédures du SP-ITIE, la refonte du site web de l’ITIE-BF, etc. Tout en félicitant son successeur pour le choix porté sur sa personne, Mme Zida a invité ses collaborateurs à apporter leur soutien au SP entrant dans sa nouvelle mission. Quant au secrétaire permanent entrant, il a également traduit sa gratitude aux autorités du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement pour la confiance à lui accordée en lui confiant la gestion du Secrétariat permanent de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (SP-ITIE). Selon lui, la noblesse de la tâche ne doit pas faire oublier la lourdeur de la charge. Toutefois, il dit compter sur l’aide et les conseils avisés de sa hiérarchie pour réussir sa mission. M. Onadja a aussi rendu hommage à sa devancière pour le travail abattu durant ses quatre années de service au poste dudit secrétariat. « J’hérite d’elle d’un grand chantier qu’elle a su bien implanter », a avoué M. Onadja qui reste persuadé qu’avec l’expérience, les conseils et le soutien de cette dernière, il pourra relever le défi.

Ibrahim SOUMDAOGO