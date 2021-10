PDC Saran Sérémé quitte la majorité et le gouvernement

Quelques jours après la démission de sa fondatrice Mme Saran Séré/Sérémé de ses fonctions de Médiateur du Faso pour « convenances personnelles », le Parti pour le développement et le changement (PDC), a annoncé dans une déclaration publiée le mardi 26 octobre 2021, son retrait de la majorité présidentielle. Dans une autre lettre adressée au Premier ministre, le parti notifie son retrait du gouvernement.

C’est par une brève déclaration avec ampliation à l’Alliance pour la majorité présidentielle (APMP) que le président du PDC, Fadel Aziz Sérémé a annoncé le retrait de cette formation politique de la majorité présidentielle pour « rejoindre l’opposition politique ». Pendant que certains s’interrogeaient sur la portée de cette décision pour un parti membre de la coalition au pouvoir, une lettre, datée du 26 octobre et, cette fois ci adressée au Premier ministre chef du gouvernement, lui notifiait le retrait de la participation du PDC au gouvernement. Par voie de conséquence, la jusque là ministre délégué à l’artisanat Mme Anne Louise Go au titre de ce parti, ne fait plus partie du gouvernement, selon la teneur de la correspondance. Si les raisons de cette brusque détérioration des rapports entre ce parti allié et la majorité présidentielle ne sont pas connues, la lettre adressée au Premier ministre lève un coin de voile.

« Après avoir dressé un diagnostic sur la situation nationale… le PDC est arrivée à la conclusion que la gouvernance actuelle n’est pas en harmonie avec sa vision et ses ideaux », est-il écrit. Militante, puis députée du CDP, Saran Seré/Sereme, a démissionné en 2012 pour créer sa propre formation politique, le PDC. Elle a pris une part active à l’insurrection populaire qui a abouti à la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, en tant que figure de la « révolution des spatules » des femmes de l’opposition. L’Amazone du Sourou est devenue Médiateur du Faso en septembre 2017. Après plus de quatre ans passés à la tête de cette institution, elle a rendu sa démission pour convenance personnelle il y a quelques jours de cela.

