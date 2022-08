Coupe du président de l’AUACAMVOVG en pétanque : La 6e édition dans la sobriété  

La coupe du président de l’association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre (AUACAMVOVG) du Burkina Faso se tiendra le 27 aout 2022 au siège de ladite association à Ouagadougou. Pour la présente édition, 6e du genre, environ 360 boulistes sont attendus.

Pour sensibiliser ses membres par rapport à la situation sécuritaire et avoir une pensée pour leurs enfants qui luttent sur le terrain, l’Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre (AUACAMVOVG) du Burkina Faso tiendra la 6e édition de la coupe de son président en pétanque, le 27 aout prochain à son siège à Ouagadougou.

Ils seront environ 360 boulistes issus des clubs des villes de Koudougou, Ouahigouya, Koupéla, Zorgho, Mogtédo, Loumbila, Ziniaré et Ouagadougou. Comme aux éditions précédentes, il y’aura trois types de compétitions.

Une compétition de triplettes où environ 100 équipes sont attendues. Les triplettes qui ne franchiront pas le premier tour seront reversées dans une compétition dénommée la consolante.

Enfin, la compétition genre d’anciens combattants et anciens militaires en doublette. Cette 6e édition de la coupe du président de l’AUACAMVOVG en pétanque est placée sous la présidence du ministre de la défense et des anciens combattants et le parrainage du la directrice générale de la CARFO et le colonel major Yacouba Ouédraogo.

Les inscriptions de l’édition de 2022 débutent cet après-midi au siège de l’AUACAMVOVG pour une mise de 2000 F CFA.

Le coup d’envoi des compétitions est prévu pour le 27 aout à 8 heures 30 minutes. Les finales se disputeront dans l’après-midi.

Ollo Aimé Césaire HIEN