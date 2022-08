Éliminatoire CHAN 2023 : Les Étalons pressés d’en découdre

Les Étalons locaux ont effectué, cet après-midi, leur dernière séance d’entrainement au stade de Yamoussoukro où ils recevront ce 27 août les Éléphants de la Côte d’Ivoire dans le cadre du match aller du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023.

« Un match entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire est une rencontre que tout le monde veut gagner ». Ces propos tenus par le milieu défensif Adama Barro à l’issue du dernier entrainement cet après-midi avant leur match face à la Côte d’Ivoire demain samedi 27 août, montrent un pan de l’état d’esprit qui animera les 22 acteurs quelques heures avant le coup d’envoi de la manche aller de ce match du dernier tour qualificatif pour le CHAN 2023 en Algérie.

Le moins que l’on puisse dire est que le capitaine Babayouré Sawadogo et ses coéquipiers sont prêts à en découdre, eu égard de l’intensité mise lors de leur dernier entrainement.

Selon Adama Barro, l’objectif est de faire un bon résultat dès le match aller, afin de bien se positionner pour le match retour.

Pour cela, son coéquipier, Sié Rodrigue Kam, meilleur buteur du championnat national l’an dernier (13 buts) a souligné qu’il est impératif pour eux d’être appliqué tout au long du match.

« Nous comptons mettre de l’impact physique et de l’agressivité pendant tout le match. Le maitre mot, c’est la combativité. Nous sommes un groupe et il faut être solidaire pour remporter le gain du match », a ajouté l’attaquant de l’AS Police.

Cette motivation des joueurs confirme, si besoin en était, du « bon état d’esprit » du groupe que clame le sélectionneur Oscar Barro depuis l’arrivée des Etalons locaux à Yamoussoukro.

« La différence lors de ce match aller se fera sur l’aspect tactique et l’engagement. L’équipe qui en aura voulu le plus passera peut être devant l’autre. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend et nous savons que nous avons une obligation de résultat », a-t-il indiqué, tout en précisant qu’un résultat positif procurera davantage de confiance à ses poulains lors du match retour.

Ce qui est sûr, l’entraineur de l’ASFB a, à sa disposition, les 25 joueurs qu’il a sélectionnés pour la double confrontation face à la Côte d’Ivoire, puisqu’aucun n’a été pris dans le piège des tests Covid.

Sié Simplice HIEN

depuis Yamoussoukro

Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football a rendu visite à la délégation burkinabè

« Nous sommes contents de vous recevoir…mais il faut qu’on gagne

« Ce 27 août au stade de Yamoussoukro se déroulera la fête du football africain. Nous sommes des pays frères et deux nations liées à plusieurs niveaux. Ce sera un match qui opposera l’équipe de la Côte d’Ivoire du Burkina dans le cadre du CHAN. Nous sommes venus d’abord vérifier avec les dirigeants burkinabè si tout se passe bien. S’ils sont dans de bonnes conditions et si l’environnement est bien géré. Ils m’ont dit que tout allait bien et que les joueurs sont en bonne forme, et se préparent pour le match. Nous sommes contents de vous recevoir. Nous aussi nous nous préparons pour le match, et nous ferons tout pour gagner la rencontre. C’est le but du jeu. Mais je souhaite que le match soit surtout beau dans un très bel esprit. Les supporters seront les bienvenus. La zone de Yamoussoukro regorge de nombreux Burkinabè. Cependant, les Burkinabè d’ici sont aussi ivoiriens. Je ne sais pas qui ils vont supporter, mais toujours est-il que comme nous sommes chez nous, nous allons bien vous accueillir. Mais après il faut qu’on gagne ».

Propos recueillis par S.H.