Conduite de la Transition : L’UEMOA reste solidaire au Burkina Faso

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé, le lundi 29 août 2022, à Ouagadougou, une audience au président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop.

Une audience qui a permis au chef de l’Etat et son hôte d’échanger sur des sujets d’intérêt commun qui touchent aussi bien la situation sécuritaire au Burkina Faso que la marche de l’Union. « Avec le Président du Faso, nous avons passé en revue la situation sécuritaire, nous avons partagé des appréciations liées à cette situation et salué les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène terroriste avec toutes les conséquences que nous vivons », a soutenu Abdoulaye Diop à sa sortie d’audience. Il a noté avec beaucoup de satisfaction les résultats tangibles qui ont été obtenus dans le cadre de la lutte contre ce terrorisme. « Nous avons renouvelé au Président, toute notre solidarité à lui-même, au gouvernement et à tout le peuple face à cette situation qui impacte le pays et la marche de l’Union. Il nous a fait part également des efforts qui sont déployés par le gouvernement », a relevé M. Diop.

Le président de la Commission a salué l’accord politique entre le Burkina Faso et la CEDEAO et a indiqué la disponibilité de son institution à accompagner le Burkina Faso pour la réussite de cette Transition engagée. Cette audience a permis aussi au chef de l’Etat et son hôte de passer en revue les grands projets de l’UEMOA au Burkina Faso qui est un pays modèle pour l’Union dans le domaine de l’économie et de la monnaie. « Le Burkina Faso assure une bonne transposition de nos textes, de nos réformes et de l’exécution de nos projets. Nous avons marqué toute notre satisfaction par rapport à ces performances du Burkina Faso sur la marche de notre Union », a ajouté le président de la Commission. Le président Damiba et M. Diop ont examiné ensemble la marche de l’UEMOA et fait le point de la situation économique et financière de l’Union, confrontée à une crise liée à la COVID-19 et à la crise ukrainienne avec un taux d’inflation d’environ 6%. « Nous avons noté les efforts des Etats de l’Union, y compris le Burkina Faso, pour soutenir les populations. Les chefs d’Etat se sont mobilisés pour dégager des ressources pour réduire ce phénomène inflationniste avec des interventions massives sur les denrées de première nécessité », a affirmé M. Diop.

Direction de la communication de la Présidence du Faso