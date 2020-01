Population de Ouagadougou,

Concitoyennes, concitoyens,

L’année 2019, qui s’achève, dans quelques heures, m’offre l’occasion de sacrifier à la tradition, celle de vous adresser, au nom du conseil municipal, tous mes voeux de bonne et heureuse année 2020. L’année 2019 a été particulièrement difficile pour notre pays, nous le savons, car les ennemis de notre modèle social et de nos valeurs ont continué leur oeuvre macabre de destruction en causant la mort de nombreux Burkinabé, civils et militaires pour lesquels j’ai une pieuse pensée et j’exprime une grande compassion pour leurs familles.

Que le Tout-Puissant apaise leur coeur, qu’il assiste les blessés et leur accorde un prompt

et complet rétablissement. Je salue le courage de nos forces de défense et de sécurité qui sont en permanence mobilisées pour défendre notre liberté et assurer notre sécurité.

Concitoyennes, concitoyens,

Malgré le contexte sécuritaire difficile, le conseil municipal s’est attelé à la mise en oeuvre de son programme de mandat.

De nombreux acquis ont été engrangés, dont entre autres :

– le lancement des travaux de modernisation des gares routières ;

– le début des travaux de construction de 60 km de voiries ;

– le recrutement de plus d’une centaine de policiers municipaux pour assurer la sécurité

des Ouagalais ;

– la centralité de Tanghin ;

– la prise en charge de personnes vulnérables par les services sociaux ;

– le lancement de l’intercommunalité du projet « Grand Ouaga ».

Nous voudrons également saluer et encourager la participation citoyenne qui est la clef de voûte du développement communautaire, ainsi, nous nous réjouissons de la mise en place des différentes coordinations par thématique dans les 12 arrondissements, auxquelles nous allons conférer une plus grande implication et responsabilité pour une meilleure efficacité de nos projets.

Mes mots de remerciement vont à l’endroit de vous tous, chers Ouagalaises et Ouagalais, des maires d’arrondissement et à tous nos partenaires techniques et financiers. De nombreux projets s’annoncent pour l’année à venir et nous devons chacune et chacun nous impliquer, car il s’agit d’une oeuvre collective que nous réussirons ensemble et unis.

Chers concitoyennes, concitoyens,

Depuis que j’ai la lourde charge et le grand honneur de conduire la gestion de notre Commune avec le précieux concours de l’exécutif municipal et du Conseil Municipal, vous avez manifesté votre confiance envers nous et aussi exprimé vos attentes.

Nous vous en sommes reconnaissants et nous demeurons engagés à prendre en considération vos attentes de faire rayonner sur notre continent et dans le reste du monde notre cité, Ouagadougou, ville capitale de notre cher Faso.

A l’orée de cette nouvelle année et de cette nouvelle décennie, je vous invite à poursuivre avec l’équipe municipale, l’œuvre de construction de notre capitale afin de faire d’elle une ville propre, plus sécurisée et plus hospitalière.

Bonne fêtes à toutes et à tous Bonne et heureuse année 2020 !

« Vivre ensemble, libres ensemble » !

Que Dieu protège le Faso !