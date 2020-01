Les commerçants et les artisans ont lancé une opération » journée ville morte de 48 heures ‘’pour exprimer leur solidarité au chef de groupes d’auto-défense, Kolgweogo, Boureima Nadbanka de Boulsa.

Bogandé, ce mercredi 08 janvier 2020, ressemblait à une ville fantôme. Rues presque désertes, boutiques et marché central fermés, c’est le constat que l’on a pu faire dans la ville. La raison : les commerçants et les artisans de la localité ont fermé leurs boutiques et ateliers, suite à une « journée ville morte » de 48 heures qu’ils ont décrétée pour protester contre l’interpellation, le 24 décembre 2019, du chef des groupes d’auto-défense de Boulsa, El Hadj Boureima Nadbanka, dans le cadre du dossier du drame de Yirgou.

Oyé Ardjima Yempabou Tindano