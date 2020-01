Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a remis du matériel roulant et des équipements informatiques au ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, le mardi 7 janvier 2020 à Ouagadougou.

Du matériel composé de sept véhicules, 20 motocyclistes et 20 ordinateurs, d’une valeur de 192 millions F CFA ont été remis au ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale. Le don reçu, le mardi 7 janvier 2020, a été remis par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à Ouagadougou. Selon le représentant résident du PNUD, Mathieu Ciowela, le matériel va permettre d’exécuter différents projets et programmes dans lesquels intervient le PNUD au Burkina Faso. « Il s’agit notamment du Projet d’appui à la participation citoyenne, à la décentralisation et au développement local (PAPCiDDeL), le programme Cohésion sociale, sécurité et Etat de droit (COSED) et la mise en œuvre du Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) », a énuméré M. Ciowela. Il a aussi fait savoir que son institution met au centre de son action, la capacité de l’administration déconcentrée et décentralisée à délivrer aux populations, des services de qualité et accessibles à tous. « Nous sommes convaincus que l’efficacité de l’administration est primordiale pour le renforcement de la cohésion sociale », a-t-il dit. Par ailleurs, il a précisé que les équipements remis sont les fruits de la vitalité de la coopération pour la promotion du développement entre le Burkina Faso, le Grand-Duché de Luxembourg, le Danemark et le PNUD. La représentante du Grand-Duché de Luxembourg, Sara Bolliri, a, quant à elle, affirmé que cette aide va booster les activités des collectivités territoriales. « Nous mettons beaucoup d’espoir dans le projet de développement et souhaitons qu’il atteigne les objectifs escomptés », a-t-elle déclaré. Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, s’est dit heureux de procéder à la réception de cet appui en équipements. « Il contribuera sans nul doute à renforcer les capacités de l’administration ainsi que celles des collectivités territoriales bénéficiaires des interventions du PAPCiDDeL », a-t-il indiqué. Pour lui, ce matériel est le bienvenu car son département est sollicité sur de nombreux chantiers. Il a signifié que c’est à travers des collectivités territoriales performantes que le pays des Hommes intègres parviendra à bout de la lutte contre la pauvreté, la dégradation des conditions sécuritaires et les conflits inter communautaires.

Mariam SOMDA