Les Etalons-dames juniors du Burkina Faso affronteront le samedi 18 janvier 2020 au stade du 4-Août de Ouagadougou, à partir de 16 heures, leurs homologues les Scorpions-dames de la Gambie, pour le premier tour des éliminatoires de la coupe du monde de leur catégorie. Retranchée depuis le 10 janvier au COMET pour la répétition des gammes, l’équipe burkinabè a le moral avant la confrontation de demain.

Le match s’annonce difficile mais les Etalons-dames restent confiantes. Elles croiseront les crampons demain 18 janvier 2020 à Ouagadougou, les Scorpions de la Gambie, dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la coupe du monde féminine U20. « L’ambiance dans le groupe est bonne. On s’entend très bien, l’équipe est unie et il y a la solidarité », a confié la capitaine des U20 burkinabè, Juliette Nana. La jeune attaquante des Etalons se dit alors confiante. L’équipe burkinabè qui est retranchée au COMET (Centre omnisport des Etalons) a pris contact mercredi dernier avec la pelouse du stade du 4-Août où doit se disputer le match. L’entraineur et tout son staff sont à l’œuvre pour les derniers réglages avant l’heure, sous le regard des dirigeants fédéraux.

« Elles se préparent bien. Elles sont regroupées depuis le 10 janvier au COMET pour peaufiner leur plan d’attaque. Il y a de petits bobos mais les médecins s’attellent à ce que tout rentre dans l’ordre. Vu l’engagement des filles, ça va bien se passer », s’est réjoui le président de la commission du football féminin, Denis Compaoré. Le championnat burkinabè de football de première division a démarré et toutes les équipes féminines ont au moins 5 matchs dans les jambes. Contrairement à la Gambie qui n’a pas encore démarré sa saison. L’équipe gambienne est arrivée hier jeudi à Ouagadougou et a pris contact avec la pelouse du stade du 4-Août vendredi. En 2018, ce sont les Gambiennes qui avaient éliminé aux tirs au but, les Burkinabè, lors des éliminatoires de la CAN des seniors.

Adama SALAMBERE

Liste des 22 joueuses convoquées par le coach Adama Dembélé

1. Juliette Nana (USFA)

2. Stella Elodie Goungounga (USFA)

3. Haoua Tenkodogo (ETINCELLES)

4. Adèle Kaboré (ETINCELLES)

5. Marthe Wendenmi Kabré (ETINCELLES)

6. Adama Congo (ETINCELLES)

7. Madinatou Rouamba (ETINCELLES)

8. Fadilatou Ouédraogo(ETINCELLES)

9. Sara Wenkouni Ilboudo (ETINCELLES)

10. Jacqueline Wend-Zoodo Sédogo (ETINCELLES)

11. Nabi Rabiatou Koudougou (RCB)

12. Rasmata Sawadogo (RCB)

13. Diamilatou Zongo (RCB)

14. Oriata Konaté (RCB)

15. Fatimata Tamboura (PRINCESSES FC)

16. Lala Traoré (TIGRESSE FC)

17. Aïcha Sawadogo (ASO)

18. Alimata Bélem (ASO)

19. Haimata Nacolma (ASO)

20. Haoua Baguignan (ASO)

21. Aminata Somé (NAS)

22. Korotimi Millogo (NAS)