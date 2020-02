Le maire de la commune de Bittou, Alassane Zampaligré, a installé officiellment, le vendredi 14 février 2020, l’assistant André Jean Barthélémy Béré comme commandant par intérim de la Police municipale de la commune, en remplacement de Zakaria Ouédraogo.

Depuis deux semaines, le poste de commandant de la Police municipale de Bittou est vacant pour raison du départ du commandant, Zakaria Ouédraogo, un agent de la Police nationale rappelé dans son ministère d’origine. Pour combler ce vide, le maire de Bittou, Alassane Zampaligré, a décidé de nommer l’assistant de police municipale, André Jean Barthélémy Béré, comme commandant par intérim. Son installation officielle a eu lieu le vendredi 14 février 2020 à Bittou. « Par nécessité de service, il fallait rapidement responsabiliser quelqu’un à ce poste afin d’assurer ne serait-ce que l’expédition des affaires courantes », a expliqué Alassane Zampaligré. C’est pourquoi, a poursuivi le maire, le choix a été porté sur la personne de André Jean Barthélémy Béré, pour organiser et diriger la police municipale de Bittou. Il pourrait être confirmé à ce poste, en fonction de son engagement et de son dévouement, a-t-il laissé entendre. Déjà, le commandant par intérim de la police municipale de Bittou s’est engagé à aller au charbon avec l’accompagnement de ses collaborateurs, le soutien des autorités municipales et la collaboration de la population. La cérémonie de passation de charge, présidée par le maire de la commune, a connu la présence du préfet de Bittou, Harouna Kaboré, du personnel de la mairie, des autorités administratives et de tous les agents de la police municipale de la commune. La Police municipale de Bittou compte 9 agents dont 4 assistants, 3 brigadiers et 2 sous-brigadiers.

Issaka ZABSSONRE

AIB/Bittou