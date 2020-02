Laye : échauffourées après la mort d’une fille

Kantigui a appris que le centre des mineurs en conflit avec la loi de Laye a subi le courroux de ses riverains dans la soirée du lundi 17 février 2020. Selon la source de Kantigui, ce mouvement d’humeur fait suite à la découverte du corps sans vie d’une fille âgée de 17 ans, élève en classe de 4e, aux alentours dudit établissement. A ce que l’on dit, la défunte aurait quitté le domicile vers 17h pour aller chercher de l’eau au forage du centre. Selon les informations, son corps aurait présenté des signes de viol et d’étranglement. Furieuses, les populations se seraient ruées sur les installations du centre qu’elles ont incendiées, y compris les engins du personnel, sous le prétexte que les auteurs du forfait s’y trouveraient. Les protestataires auraient même exigé la délocalisation de la structure. Les dernières informations parvenues à Kantigui indiquent que les pensionnaires ont été transférés à Ouagadougou, dans la matinée du 18 février 2020. Kantigui appelle les populations à faire confiance à la justice qui s’est saisie du dossier.

Un incident de tir fait un blessé

Il est revenu à Kantigui qu’une panique générale s’est emparée de Bittou dans l’après-midi du lundi 17 février 2020. A l’origine, a expliqué l’informateur, un coup de feu dû à une mauvaise manipulation d’une arme au commissariat de police aurait fait un blessé dans un vidéoclub, à proximité. Cet incident aurait semé la panique, les populations ayant cru à une fusillade ou à une attaque du commissariat. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, a raconté la source de Kantigui, qui a précisé que la victime a été touchée au front et immédiatement conduit au Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) pour des soins appropriés.

Un dépotoir à problèmes

Il a été soufflé à Kantigui qu’un dépotoir rend la vie infernale à ses riverains dans le quartier Ouaga 2000. Le site qui reçoit les ordures de tout genre se trouve à la fin de la voie allant de l’avenue Pascal-Zagré et jouxtant l’espace aéré de la BECEAO. De ce que Kantigui a entendu, ceux qui logent à proximité se plaignent des odeurs pestilentielles. Lorsqu’il y a incinération des déchets (même si cela arrive rarement), les crises d’asthme surgiraient chez ceux qui en souffrent. Selon l’informateur de Kantigui, le problème, qui ne date pas d’aujourd’hui, a été porté à la connaissance des autorités municipales. Mais cette démarche n’a visiblement pas suffi à dissuader les auteurs de cette pollution, car ils ont repris de plus belle leur activité. Kantigui interpelle à son tour l’autorité communale, afin qu’elle mette fin à cette situation.

Soutien aux FDS : le MENA entame sa collecte de fonds

Il y a deux semaines, le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Stanislas Ouaro, a annoncé que son département a initié une collecte de fonds en soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre l’insécurité. Aux dernières nouvelles, Kantigui a appris que l’opération a débuté. Il espère que les acteurs du plus grand département ministériel feront parler leurs cœurs afin de contribuer, à leur façon, à la lutte contre les forces du mal. Kantigui rappelle que le ministère compte 114 000 agents dans la Fonction publique.

La commune de Yé en effervescence

Kantigui a appris la naissance d’une structure dénommée « Jeunes leaders de la commune de Yé » dans la province du Nayala (Toma). Apolitique, elle se veut un cadre de concertations et d’échanges entre les filles et fils de cette localité. Après des dons de kits scolaires aux élèves démunis en octobre 2019, Kantigui a ouï dire que cette structure organise, les « 48 heures du leader », les 29 février et 1er mars prochains à Yé, sous le thème : « Contribution des jeunes au développement local ». Le programme établi à cette occasion, a-t-on soufflé à Kantigui, prévoit une course cycliste féminine, un festival de masques, une nuit culturelle avec des prestations de cantatrices et de troupes traditionnelles et un maracana inter-villages. « Ensemble, nous sommes plus forts » est le slogan de cette association, qui se fixe pour objectif principal, le développement de sa commune.

Banque mondiale : le DG des opérations au Burkina

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg, effectue, du 16 au 25 février 2020, une visite officielle dans quelques pays du Sahel. Cette visite, a-t-on soufflé à Kantigui, le conduira respectivement au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie où il participera au sommet du G5 Sahel à Nouakchott. Au Burkina Faso, a-t-on expliqué à Kantigui, M. Trotsenburg va rencontrer les plus hautes autorités du pays, les partenaires au développement et les acteurs de la société civile. Kantigui rappelle que la Banque mondiale est engagée dans la région avec une approche intégrée dans le cadre de l’Alliance Sahel, dont l’ambition est de soutenir financièrement et de coordonner les efforts de développement et de stabilisation des pays du G5 Sahel.

