L’apparition du coronavirus a mis en branle un grand mouvement de solidarité au profit des populations défavorisées. L’Association burkinabè pour le Bien-Etre Collectif (ABBEC) s’est jointe à cet élan de charité en offrant des masques de protection, du savon et des vivres aux personnes démunies du quartier Pissy.

Pour contribuer à la lutte contre le coronavirus (covid-19), l’Association burkinabè pour le Bien-Etre Collectif (ABBEC) a fait don, le 13 avril 2020 , de masques de protection faciale(cache nez), de boules de savon pour le lavage des mains et de sacs de riz à ses membres et à plusieurs personnes vulnérables au quartier Pissy, dans l’arrondissement n°6 de la ville de Ouagadougou. Selon le secrétaire général de l’ABBEC, Dr Donald Yanogo, ce don-fait à une trentaine de personnes- est une réponse à l’appel à la solidarité formulée par les plus hautes autorités du Burkina Faso et une manière de promouvoir le « mieux vivre ensemble » au niveau communautaire. Cela leur permettra, a-t-il ajouté, un tant soit peu de respecter les mesures recommandées afin de se prémunir contre l’infection et aussi de supporter cette période difficile liée au ralentissement de l’activité socio-économique. Pour le Dr Yanogo, il est important de mobiliser davantage toutes les bonnes volontés dans le pays afin de renforcer les efforts individuels et collectifs préconisés par les autorités politiques et sanitaires. C’est seulement à ce prix, a-t-il conclu, que nous arriverons à bouter ensemble et rapidement le Covid-19 hors de nos communautés, pour un retour à la normale du fonctionnement social.

Alassane KERE