Promotion de l’énergie solaire: Nelson Solar inaugure son nouveau siège

L’entreprise de commercialisation et d’installation de matériel solaire et électronique, Nelson Solar, a inauguré son nouveau siège, le vendredi 12 juin 2020, à Ouagadougou. La cérémonie a été patronnée par le ministre de l’Energie, Dr Bachir Ismaël Ouédraogo.

Créée en janvier 2017, l’entreprise Nelson Solar, spécialisée dans la fourniture de matériel électrique, solaire et divers, dispose d’un nouveau siège à la hauteur de ses ambitions. Situé au quartier Kamsonghin de Ouagadougou, l’inauguration du siège est intervenue le vendredi 12 juin 2020 sous le patronage du ministre de l’Energie, Dr Bachir Ismaël Ouédraogo. C’est un immeuble de trois étages, disposant d’un « showroom » au rez-de-chaussée et entièrement alimenté par une installation photovoltaïque d’une puissance de 31 200 watts crête avec une consommation journalière moyenne de 12 500 watts, qui a été construit pour répondre à la problématique des énergies renouvelables au Burkina Faso et dans la sous-région. Le directeur général de Nelson Solar, Jean Joël Kaboré, a invité la population, les structures publiques et privées et les ONG, à s’adresser à son entreprise pour les solutions en énergie solaire. En effet, la société offre plusieurs services comme l’étude, le dimensionnement, la conception, l’installation, la maintenance, l’audit, le conseil, la formation et la vente. Nelson Solar intervient également dans des domaines comme l’électrification solaire combinée avec le courant continu ou alternatif, les toitures solaires, le système de relais solaires, le pompage solaire pour les adductions d’eau potable et l’irrigation… M. Kaboré a rassuré le ministre de l’Energie de la disponibilité de son entreprise à accompagner la politique énergétique du gouvernement. « En guise de reconnaissance et d’accompagnement de Nelson Solar, nous prenons l’engagement solennel d’équiper en énergie solaire un CSPS du choix du patron de la cérémonie, dans un bref délai. Ce kit sera constitué de huit panneaux de 285 watts, de quatre batteries de 200 Ah, d’un convertisseur de 3 Kva et tout le nécessaire indispensable », a promis le DG, Jean Joël Kaboré.

Une entreprise aux normes

Pour le ministre de l’Energie, Dr Bachir Ismaël Ouédraogo, l’énergie est au cœur du développement et tous les secteurs d’activités en ont besoin pour accroître leur performance. Et l’accompagnement du secteur privé dans ce domaine est, selon lui, indispensable dans notre pays. A l’entendre, l’initiative du DG de Nelson Solar est à encourager, car avec l’appui du secteur privé, l’on pourra augmenter le taux d’électrification du pays. « Nous voulons saluer le promoteur de Nelson Solar qui a su définir son domaine et offrir à ses travailleurs un cadre propice de travail et surtout à ses partenaires, un environnement idéal pour traiter des affaires liées à la problématique de l’énergie solaire », a soutenu Dr Ouédraogo. Il a félicité l’entreprise d’avoir su remplir certaines conditions dans l’exercice de ses activités. Il s’agit de la certification des produits Nelson Solar par l’ABNORME et l’IRSAT, l’enregistrement de la marque à l’OAPI et aux services déconcentrés du département de l’énergie comme l’ANEERE et l’ABER.

Dr Bachir Ismaël Ouédraogo a lancé un appel aux opérateurs économiques afin qu’ils s’investissent dans l’énergie solaire. « Notre pays bénéficie d’un bon ensoleillement dans la sous-région et le solaire est la plus rentable de toutes les autres formes d’énergies. Nous avons la possibilité de répondre à nos besoins grâce au solaire », a-t-il souligné.

Nelson Solar est représentée dans la sous-région notamment au Niger et au Togo.

Karim BADOLO