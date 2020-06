Second Compact du MCC: Plus de 247 milliards FCFA seront investis en 5 ans

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a eu, mercredi 25 juin 2020, un échange par visioconférence avec le Directeur général du Millennium Challenge Corporation (MCC), Sean Cairncross. L’approbation du second Compact au profit du Burkina Faso par le Conseil d’administration du MCC, et les prochaines étapes dans le processus du Compact, ont été au centre des discussions.

« Nous avons eu, il y a quelques jours, des échanges avec le chargé d’affaires, qui assure l’intérim au niveau de l’ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso, et nous avons été très enchanté et réjoui d’apprendre que le deuxième Compact a été agréé par le Conseil d’administration du MCC », a indiqué le président du Faso à Sean Cairncross. « Je tiens à réitérer que nous ferons le maximum pour mériter toujours cette confiance », a assuré Roch Marc Christian Kaboré au directeur général du MCC.Le second Compact au profit du Burkina Faso sera agréé dans les prochains jours par le Congrès américain, avant sa signature officielle entre les deux parties.

Ce programme américain permettra d’investir en cinq ans, au Burkina Faso, plus de 247 milliards FCFA au profit des populations.

Direction de la communication de la Présidence du Faso