FBF: du matériel sportif de près de 30 millions aux clubs et arbitres

La Fédération burkinabè de football (FBF) a remis, le jeudi 6 août 2020 à Ouagadougou, du matériel sportif d’environ 30 millions FCFA aux clubs et aux arbitres en vue de la nouvelle saison qui s’ouvre le 4 septembre prochain.

A l’orée de l’ouverture de chaque saison sportive, la Fédération burkinabè de football (FBF) a, comme à son habitude, manifesté sa solidarité aux joueurs et arbitres. En effet, cette année, les équipes de la première division (D1) ont reçu deux jeux de maillots pendant que celles de la deuxième division (D2) recevaient un jeu.

Pour le président de la FBF, Sita Sangaré, il s’agit d’un geste salutaire que son institution a entrepris pour soutenir ces différents clubs en vue de les encourager et de renforcer leurs capacités. « Face aux difficultés réelles auxquelles les clubs sont confrontés, nous avons entrepris des démarches pour les soulager », a-t-il dit. « Une action noble », a confié le représentant du Racing club de Bobo (RCB), Jules Traoré, qui a témoigné sa reconnaissance à la faîtière du football national. Pour le représentant des « Noir et blanc » de Bobo-Dioulasso, « il est clair que ce ne sont pas les maillots qui jouent mais ça encourage les joueurs et leurs encadreurs ».

Outre les efforts à l’endroit des joueurs, l’instance dirigeante du football burki-nabè a également fait des dons aux arbitres.

Il s’agit de dix kits oreillettes complets avec quatre postes, dix drapeaux-bips pour les arbitres de touche, plus de trois cents maillots, etc. Par rapport à la sortie, le 3 août dernier, de l’Amicale des arbitres du Faso foot pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail, le président de la FBF a laissé entendre que le comité exécutif est en train de travailler depuis deux ans en collaboration avec la Commission centrale des arbitres (CCA) pour ramener les choses à la normale à leur niveau.

De l’avis de Fabienne Yaméogo, arbitre de football féminin, ce don de matériel est la bienvenue pour donner du sens à leur travail.

Ce don d’équipements sportifs d’une valeur d’environ trente millions FCFA a été rendu possible grâce à une société de téléphonie mobile, un des fidèles partenaires de la FBF.

Oumarou RABO

(Collaborateur)