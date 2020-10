Nuit de l’entrepreneur touristique : Les prix seront décernés le 16 octobre 2020

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le mardi 6 octobre 2020, une conférence de presse pour annoncer la tenue de la deuxième Nuit de l’entrepreneur touristique, le 16 octobre 2020.

Initiée en 2019, la « Nuit de l’entrepreneur touristique » vise à encourager et améliorer, entre autres, la qualité des services fournis par les acteurs du tourisme et valoriser le métier des travailleurs de l’industrie touristique. La deuxième édition de l’événement aura lieu le 16 octobre 2020 à la salle des fêtes de Ouaga 2000. L’annonce a été faite, par les organisateurs, le mardi 6 octobre 2020 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse.

Selon le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Dr Lassina Simporé, 165 candidatures issues des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des agences de voyage et des guides touristiques ont été examinés par le Jury de cette 2e édition. « 19 établissements d’hébergement, 15 restaurants, 10 agences de voyages et 21 guides touristiques ont été retenus pour être récompensés au cours de cette soirée, soit 39,39% du total des entreprises touristiques inscrites », a-t-il estimé. Il a précisé que le montant alloué aux différents prix va de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA.

Le rendement financier, la responsabilité sociétale, la gestion axée sur les principes du développement durable sont, a-t-il dit, les principaux critères. « Outre les lauréats, le jury désignera les gagnants des prix de l’hôtel vert et du plus jeune promoteur d’une entreprise touristique. Ils recevront également des prix en nature et en espèces. Ces nouvelles récompenses sont l’une des innovations de la présente édition », a fait savoir M. Simporé. A l’entendre, le secteur du tourisme n’est guère reluisant au Burkina Faso.

Cet évènement suscitera donc, sans doute, à son avis, un engouement au niveau des acteurs œuvrant dans ce domaine, et constituera un acte de relance du secteur. La « Nuit de l’entrepreneur touristique » 2020 est placée sous le patronage du ministre en charge de la culture, Abdoul Karim Sango, sous le parrainage de son collègue de la jeunesse, Salifo Tiemtoré et le coparrainage du Président-directeur général P-DG des hôtels Pacific, Célestin Zoungrana.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)