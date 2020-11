Assemblée générale élective de l’AJSB : Les membres offrent un nouveau bail à Jérôme Tiendrébéogo

L’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) a tenu son assemblée générale élective, le mercredi 28 octobre 2020 dans la commune émergente de Nagréongo. Au sortir des travaux, les membres de la corporation des journalistes sportifs ont offert à l’unanimité, un autre mandat de quatre ans à Jérôme Tiendrébéogo.

Plus qu’une approbation large, c’est un plébiscite qu’a reçu Jérôme Tiendrébéogo au sortir de cette assemblée générale élective. Sur tous les membres présents sur la liste du scrutin, on a observé zéro vote contre et zéro abstention. C’est donc à l’unanimité que Jérôme Tiendrébéogo a été de nouveau porté au pinacle de l’AJSB pour un mandat de quatre ans. Les membres de la commission électorale composés de Pierre Badiel (CNOSB), Bassedjona Gnanou (ministère de Sports), Nazé Ouattara (AJB) et de Mamadi Congo (mairie de Nagréongo) ont félicité le président de l’AJSB pour sa brillante réélection.

Avant de passer aux votes, Jérôme Tiendrébéogo a d’abord présenté son bilan moral. Sous son magistère, son bureau a œuvré à renforcer la capacité opérationnelle des membres de l’AJSB à travers onze formations. Outre les activités traditionnelles de l’association que sont la Nuit des champions et la Super coupe AJSB, il a pu greffer le Joueur AJSB du mois qui connaît aussi un franc succès. Son bureau, à travers son dynamisme, a aussi pu participer aux activités d’autres structures que sont celles des partenaires et aussi des associations sœurs que sont l’AIPS monde, l’AIPS Afrique et l’AJSM.

Il a aussi relancé la carte AJSB pour permettre aux membres de bénéficier des fruits qu’offrent aux détenteurs de cette carte. La corporation des journalistes sportifs a bénéficié d’un siège auprès du CNOSB et a aussi élargi l’éventail de ses partenaires. Pour ce qui est du bilan financier, la trésorière de l’association, Christelle Dabré/Paré, a fait savoir que le bureau a pris les devants de l’association à zéro franc. Au sortir des quatre années de mandat, l’AJSB dispose d’un actif de 6 538 418 FCFA.

Pour sa mandature 2020-2024, Jérôme Tiendrébéogo a promis œuvrer à mieux matérialiser la gestion du social et la manifestation de la solidarité entre membres. Il a fait la promesse d’en faire son cheval de bataille. Il y a aussi la reconnaissance de l’AJSB en tant qu’association d’utilité que les devanciers ont initiée. Jusqu’à l’heure et malgré les relations, cela n’a pas encore abouti. Mais il a espoir que cela aura le succès escompté d’ici à la fin de son mandat.

Avant de lever la séance, l’AJSB a procédé au renouvellement de son partenariat avec Rahimo Transport comme transporteur officiel de l’association et avec Sunu Assurance en tant qu’assureur officiel de l’AJSB. La mairie de Nagréongo avec à sa tête Me Herbé Kaboré a aussi saisi l’opportunité pour présenter son projet Nagréongo 2040 aux journalistes et a même promis ériger une cité des journalistes sportifs dans sa localité.

Béranger ILBOUDO