Viet vudao club Siguian: une quinzaine d’athlètes médaillés

Le club Siguian de viet vudao a organisé une compétition, le dimanche 15 novembre 2020, sur son terrain d’entraînement au quartier Kamboinsin de Ouagadougou. Quinze athlètes ont reçu des médailles d’or et des trophées pour le premier de chaque catégorie, des médailles de bronze pour leurs dauphins et des médailles d’argent à l’endroit du troisième de chaque catégorie.

C’est dans une ambiance bon enfant que les athlètes du club Siguian de viet vudao se sont mesurés à l’école primaire privée Siguian. Les catégories représentées sont, entre autres, les moins de 10 ans ensuite ceux moins de 15 et enfin, les athlètes qui ont 17 ans ou plus. Pour cette compétition surtout caractérisée par une démonstration individuelle, c’est plus de vingt (20) athlètes qui ont rivalisé. Ils ont ainsi été évalués sur des aspects comme les pompes, les roulards, les poings et la présentation artistique. Au terme de tous les passages, les plus méritants ont été primés. Pour Ismaël Bouda, Directeur technique national (DTN) du viet vudao et président de ce club, c’est un pari réussi. « Nous avons jugé bon de faire une compétition pour juger la capacité de chaque athlète et c’est une compétition grandiose, vu l’engouement des pratiquants ainsi que les différentes performances enregistrées » dit- il d’entrée de jeu. Selon le DTN, l’activité du jour avait aussi pour objectif de faire montrer la discipline aux populations et faire valoir les compétences des athlètes du club Siguian sur le plan international. Siguian est un club de viet vudao situé au secteur 38 dans l’arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. En rappel, le viet vudao est un art martial vietnamien. A ce jour, il regroupe une centaine de pratiquants au Burkina Faso. Il enregistre deux (2) autres clubs que sont Tigre Céleste dans l’arrondissement 4 et Dragon Céleste au quartier Tanghin. En perspective, au mois de décembre, le club Siguian prévoit faire un passage de grades ainsi que des compétitions de combats pour préparer la coupe du monde prévue du 5 au 9 juillet 2021 en Algérie. Avec l’avènement de la pandémie de la COVID-19, la coupe d’Afrique qui était censée se tenir au Maroc n’a pas eu lieu en présentiel. Chaque athlète, à travers une vidéo, a effectué sa démonstration et un jury s’est réuni pour délibérer. Et la moisson a également été bonne. Le club Siguian a raflé huit (08) trophées.

Roland KABORE

(Collaborateur)