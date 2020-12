Prise en charge des cas de la COVID-19 : Banfora bénéficie des fruits du Coronathon

Le président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a procédé, le lundi 7 décembre 2020 à Banfora, à la pose de la première pierre du site de prise en charge des cas de la COVID-19 et autres maladies pathogènes. L’unité sera entièrement financée par le fonds du Coronathon, lancé en avril dernier par le Parlement burkinabè pour lutter contre la pandémie.

La région des Cascades sera bénéficiaire des fruits du Coronathon de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un site de prise en charge des cas de la COVID-19 et autres maladies pathogènes qui sortira de terre dans cinq mois à Banfora. La pose de la première pierre du joyau a été faite par le président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le 7 décembre 2020 dans la cité du Paysan noir, à la faveur de la célébration du 11-Décembre. L’infrastructure qui sera bâtie sur une superficie de plus de 66 mètres carrés sera composée de 8 chambres d’accueil de malades avec au total 16 lits.

Ce centre dit moderne par les spécialistes possède également des bureaux pour médecins, des salles pour traitement des cas avérés de la COVID-19, des cas suspects et autres maladies pathogènes, des salles de garde, etc. Le bâtiment qui sera érigé au Centre hospitalier régional des Cascades a un coût de 114 938 266 F CFA, issus des fonds du Coronathon. Selon le président de la cellule de gestion du Coronathon, Dr Alfred Sandouidi, Banfora a été choisi pour implanter cette infrastructure « dans la perspective de l’ouverture des frontières ».

Le président de la l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a remercié tous les partenaires qui ont soutenu l’initiative. Il a également salué l’action des donateurs, à savoir le peuple, pour les différentes contributions depuis le lancement du Coronathon en avril 2020. Cette collecte de fonds a permis à la cellule de gestion d’obtenir en espèces 441 714 000FCFA et en nature 14 515 000FCFA, soit un total de 456 229 550 F CFA.

Dans son allocution, Alassane Bala Sakandé, initiateur du Coronathon, a été on ne peut plus clair à l’endroit de l’entreprise chargée de la construction de l’infrastructure. « Nous allons veiller à ce que l’infrastructure qui va pousser de terre soit de qualité. Cette question est non négociable », a-t-il prévenu.

Comme dans un tribunal, Bala Sakandé a fait appel au représentant de l’entreprise en charge de la réalisation du site, Arouna Komi, devant toute l’assistance et lui a fait ces remarques : « Si la société Landaogo SA ne veut pas que sa société soit transformée en Maco SA, il faut que les travaux soient de qualité », a-t-il menacé. Et d’ajouter : « Je parle en tant qu’institution. Vous irez en taule si le travail n’est pas bien fait, parce que c’est l’argent du peuple. S’il y a des problèmes de qualité sur les travaux, nous avons la latitude de vous faire arrêter et de changer.

Pour moi, un homme prévenu n’en vaut pas deux mais vingt ». Le chef du Parlement burkinabè a invité le corps médical, la gendarmerie et même la société civile à veiller à ce que les travaux soient à la hauteur. Il a rappelé que parmi les contribuables, se trouve une jeune écolière qui a dit : « Tonton Sakandé, c’est l’argent de mon goûter que je donne pour le Coronathon ».

Depuis l’apparition de la COVID-19 au Burkina Faso le 9 mars 2020, la région des Cascades a connu son premier cas le 20 mars et le 30 novembre, elle a enregistré 56 cas avec malheureusement trois (3) décès.

Adama SALAMBERE