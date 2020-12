Prix national de l’entrepreneur touristique : Une dizaine de lauréats récompensés

La deuxième édition de la grande nuit de distinction des entrepreneurs touristiques a eu lieu, le dimanche 6 décembre 2020, à Ouagadougou.

Les lampions se sont éteints sur la grande nuit de distinction des entrepreneurs touristiques. Deuxième du genre, l’événement s’est tenu, le dimanche 6 décembre 2020 à Ouagadougou. Au cours de la soirée, des prix officiels dans les catégories de la restauration, de l’hébergement, des voyages et des guides, et des prix spéciaux récompensant l’hôtel vert et le plus jeune entrepreneur touristique ont été décernés. Le président du comité d’organisation, Dr Lassina Simporé a indiqué que 165 candidatures (60 établissements touristiques d’hébergement ; 62 établissements de restauration ; 16 agences de voyages et de tourisme et 27 guides de tourisme) ont été enregistrées à l’occasion de cette deuxième édition.

La phase de présélection, a-t-il poursuivi, a été effectuée du 25 août au 7 septembre 2020. Le rendement financier, la responsabilité sociétale, la gestion axée sur les principes du développement durable ont été, a-t-il cité, les principaux critères de sélection. “Une liste définitive de 65 entreprises touristiques a été ainsi transmise aux membres des différents jurys, dont les travaux ont permis de désigner les lauréats dans les différentes catégories”, a-t-il dit. Initiée en 2019, la «Nuit de l’entrepreneur touristique» vise, a-t-il rappelé, à encourager et améliorer, entre autres, la qualité des services fournis par les acteurs du tourisme et valoriser le métier des travailleurs de l’industrie touristique.

“En dépit de la régulation budgétaire, les prix habituels décernés aux lauréats, l’an dernier, seront maintenus. Le premier de chaque catégorie aura 1 000 000 F CFA; le deuxième, 750 000 F CFA et le troisième, 500 000 F CFA”, a annoncé le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT), Abdoul Karim Sango. Il a félicité, par ailleurs, les lauréats des prix officiels et, en particulier le lauréat du prix spécial “Plus jeune promoteur d’une entreprise touristique”. Le ministre Sango a exhorté, de ce fait, les jeunes burkinabè à lui emboîter le pas. Car, de nombreuses opportunités, à son avis, restent encore à saisir dans le secteur du tourisme.

W. Aubin NANA

Palmarès

Prix officiels

Restauration

-1er Festin du terroir;

-2e Les bourgeons;

-3e Les 2 canaris

Hébergement

– 1er: Laïco hôtel ;

-2e: Dima hôtel ;

-3e: Royal hôtel

Voyages

-1er: Elite voyages

-2e: Armelle Voyages

-3e: GSI voyages

Guide

-1er: Lateef Dada;

-2e: Ouattara Stéphane ;

-3e: Ouédraogo Yacouba

Prix spéciaux

-Prix hôtel vert : Lagon Lodge

-Plus jeune entrepreneur touristique: Sahelia travel

Source: MCAT