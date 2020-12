La cavalerie rouge défilera en tenue de dozos

Le Burkina Faso commémore son 60e anniversaire de l’indépendance, le 11-Décembre 2020 à Banfora, dans la région des Cascades. A cette occasion, la cavalerie rouge a décidé de rendre hommage aux chasseurs dozos de la région en défilant avec la tenue traditionnelle, en lieu et place de leur tenue rouge habituelle.

Ils seront environ trois milliers de défilants à l’occasion de la fête de l’indépendance du Burkina Faso, demain, 11 décembre 2020 à Banfora. Comme à l’accoutumée, le passage des hommes en tenue retiendra l’attention des spectateurs. A ce 60e anniversaire, la cavalerie rouge, une frange de l’armée nationale, a décidé de mettre en valeur la tenue traditionnelle des dozos de la région des Cascades. Bien coiffés de bonnets décorés avec des cauris, fusils et besaces aux couleurs nationales en bandoulière, les éléments de la cavalerie rouge vont, à n’en point douter, forcer l’admiration du public. Ils vont ainsi abandonner leur tenue rouge habituelle qui leur confère le sobriquet de cavalerie rouge pour emprunter celle des chasseurs dozos qui est une façon de rendre hommage à cette « armée » traditionnelle. En rappel, l’armée nationale burkinabè a été créée le 3 août 1960 par la loi N° 74-60/AN. Elle s’est constituée sur les cendres de l’armée coloniale française et était composée d’officiers, de sous-officiers et de militaires du rang. À sa naissance, elle était constituée du 1er Bataillon de Haute-Volta qui était composé de cinq compagnies d’infanterie, dont deux à Bobo-Dioulasso et deux à Ouagadougou. Le transfert de commandement entre les autorités militaires françaises et voltaïques s’est effectué le 1er novembre 1961. Depuis lors, la fête anniversaire des Forces armées nationales est célébrée le 1er novembre de chaque année.

Kamélé FAYAMA