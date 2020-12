Le président du Faso accueilli avec les honneurs à Banfora

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé, le mercredi 9 décembre 2020 à Banfora, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, dans la région des Cascades. Il a été accueilli par une forte délégation, conduite par le gouverneur de la région, Joséphine Apiou Kouara.

La célébration du 60e anniversaire de l’indépendance du Burkina dans la région des Cascades, demain 11 décembre 2020, se déroulera en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Celui-ci et son épouse, Sika Kaboré, sont arrivés, hier mercredi 9 décembre 2020 à Banfora, aux environs de 13 heures 40 minutes. A l’occasion, une délégation conduite par le gouverneur de la région, Joséphine Apiou Kouara, a réservé au couple présidentiel un accueil digne de son rang. En effet, c’est au secteur n°9 de la cité du Paysan noir, au quartier Bounouna, sur l’axe Banfora-Bobo-Dioulasso que le dispositif d’accueil a été mis en place au moins une heure avant l’arrivée du chef de l’Etat. Ce dispositif est composé, entre autres, des membres du gouvernement, des autorités administratives, religieuses et coutumières. Les populations riveraines, des Dozos, des femmes de l’Association de la bonne gouvernance de Banfora et les danseuses de la troupe « Sineara club », mobilisés pour la circonstance, ont aussi donné un cachet particulier à l’évènement. Une mobilisation qui n’a pas laissé indifférent le chef de l’Etat. Après un bain de foule, Roch Marc Christian Kaboré a pris congé de ses hôtes sous leurs ovations. Le cortège présidentiel, qui a quitté la ville de Sya, a poursuivi son parcours en direction de son pied-à-terre à Banfora. Les 72 heures de séjour du président du Faso dans les Cascades seront meublées par un agenda fourni en activités. Le Chef de l’Etat adressera, dans la soirée du jeudi 10 décembre, un message à la Nation avant de présider le défilé civil et militaire demain vendredi 11 décembre.

Abdoulaye BALBONE