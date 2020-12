Fête nationale à Banfora: 127 fils de la région décorés

La cérémonie de décoration entrant dans le cadre de la célébration du 11-Décembre a eu lieu, le 10 décembre 2020, à Banfora. A l’occasion, 127 personnes ont été distinguées pour services rendus à la nation.

La nation burkinabè a été, une fois de plus, reconnaissante aux filles et fils qui se sont distingués par leur ardeur au travail, à l’occasion du 11-Décembre. 127 personnes de la région des Cascades, dont le correspondant régional de Sidwaya, Mamadou Yéré, ont été décorées à Banfora, le 10 décembre 2020. Elles ont été décorées dans l’Ordre de l’étalon, Chevalier de l’ordre de l’étalon et Commandeur de l’ordre du mérite burkinabè. Au-delà de la reconnaissance nationale, le mérite au plan local a été reconnu dans différents ordres. Il s’agit de la médaille d’honneur des collectivités locales, du chevalier de l’ordre du mérite du développement rural avec agrafe agriculture et du chevalier de l’ordre du mérite du développement rural avec agrafe artisanat. Parmi les personnes décorées figurent d’éminentes personnalités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région.

Gaspard BAYALA

Sentiments de quelques récipiendaires

Adama Ouédraogo, DG de SOMAC BTP S.A : « Je suis honoré »

J’ai eu l’honneur d’être parmi les récipiendaires cette année. Je remercie le président du Faso et tout le comité d’organisation pour cette distinction. Je la dédie à tout le peuple, à mes employés, mes partenaires et à ma famille. Je crois que c’est une invite à persévérer dans mon secteur qui est le commerce.

L’abbé Roger Séogo, directeur de la radio catholique Tériya : « C’est une joie pour moi »

Je suis heureux de savoir que ce que nous faisons à la radio est reconnu et apprécié par les plus hautes autorités de l’Etat burkinabè. C’est vraiment une grande joie pour moi. Nous dédions cette médaille à notre premier responsable, Monseigneur Lucas Sanou qui est le promoteur de la radio catholique Tériya. C’est lui qui nous a permis de faire ce que nous faisons et je pense que c’est le lieu de le saluer. Nous pensons également à toute la communauté diocésaine, aux travailleurs et collaborateurs de la radio.

Assistant des eaux et forêts, Ousséni Kabré : « C’est un grand jour pour moi ».

Cette médaille représente pour moi 24 années de dur labeur et une reconnaissance des autorités ainsi que de mes supérieurs hiérarchiques. C’est une invite à redoubler d’efforts pour produire des résultats et donner l’exemple aux autres. C’est un grand jour pour moi.

Téné Bohina/Kanyé du ministère de l’agriculture : « C’est une invite à mieux faire ».

J’ai presque 35 ans de service et m’honorer me fait beaucoup plaisir. Je dédie cette médaille à mes collègues du département. Je remercie mes supérieurs qui m’ont proposé. C’est une invite à mieux faire.

Sophie Sombié, agent de santé : « Je dis merci à mes supérieurs ».

J’ai 28 ans de service. Recevoir une telle distinction m’honore vraiment. Je dis merci à mes supérieurs pour l’honneur. Cette médaille représente une reconnaissance, une invite à mieux faire. J’invite donc les jeunes à travailler dur pour mériter la même reconnaissance.

Propos recueillis par Gaspard BAYALA