Séjour du Président du Faso en Belgique:Roch Marc Christian Kaboré s’entretient avec André Flahaut

Le président du Faso s’est entretenu hier après-midi, avec le président honoraire du Parlement belge et ministre d’Etat, André Flahaut. Roch Marc Christian Kaboré s’est félicité de l’excellence des relations entre le Burkina Faso et la Fédération Walonnie-Bruxelles, ainsi qu’avec la Belgique.

La sécurité au Burkina Faso et dans la sous-région Ouest-africaine et sahélienne, la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et la coopération au développement, ont été, entre autres, les préoccupations évoquées au cours de l’entretien. «Les problématiques économiques et les problématiques de l’eau ont été également des points de rencontres identifiés, autour desquels la solidarité internationale doit s’exprimer », a indiqué M. Flahaut.

« Le passage du président du Faso ici en Belgique, avec les nombreux contacts qu’il aura avec les ministres, les entités au niveau fédéré et au niveau fédéral, de même qu’avec les responsables de l’Union européenne, sont les meilleures façons de procéder pour poser des jalons de réalisations concrètes », a conclu l’homme politique belge.

Direction de la communication

de la Présidence du Faso