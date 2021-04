Inauguration de la route Manga Zabré : »C’est une grande victoire » Roch Kaboré

En marge de la 22e Journée nationale du paysan, le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a inauguré le samedi 24 avril 2021 à Gon-Boussougou la route n° 29 Manga-Zagré (RN29) longue de 79 Km.

Les usagers de la route nationale n° 29 peuvent désormais ralier la ville de Manga à celle de Zabré dans la quiétude. Les travaux de bitumage de la RN29 se sont achevés à la satisfaction des bénéficiaires. L’ouvrage a été inauguré par le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré le samedi 24 avril 2021 à Gon-Boussougou à l’occasion de la Journée nationale du paysan. La réalisation de cette route s’inscrit, selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Éric Bougouma dans le cadre du Projet de transports et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU) financé par la Banque Mondiale à hauteur de plus de 29 milliards 400 millions de FCFA. Pour le Président du Faso, la construction de cette infrastructure est la finalisation d’un engagement pris par le gouvernement. « C’est une grande victoire que nous saluons aujourd’hui » a indiqué le chef de l’Etat avant de remercier la Banque Mondiale pour son accompagnement. M. Kaboré a par ailleurs invité l’institution financière à poursuivre ses efforts aux côtés de son équipe pour le prolongement de la RN29 jusqu’à la frontière du Ghana.

Une doléance notée par la Représentante résidente de la Banque Mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbow Fam. De son avis, l’objectif recherché à travers le bitumage de cette route est le renforcement des liens économiques des populations des régions du Centre-Sud et du Centre-Est. A écouter Madame Mbow Fam, le projet a pris en compte d’autres infrastructures comme la construction de la gare routière et le marché de bétail de Manga. La représentante de la Banque Mondiale a en outre laissé entendre que son institution se prépare pour le prolongement de la route à partir de Zabré et ce jusqu’à la frontière du Ghana. Toutefois elle a invité les usagers et les autorités à prendre soins du joyau. Le Naba Tougré, chef de Canton de Gon-Boussougou, le maire de la commune, Koudougou Mohamed Maré et le représentant du syndicat des transporteurs, Issouf Maïga ont remercié l’ensemble des acteurs qui ont permis de soulager les souffrances des populations à travers le bitumage de cet axe.

Abdoulaye BALBONE