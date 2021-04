La police de Bobo démantèle des réseaux de délinquants

Le commissariat central de police de la ville de Bobo-Dioulasso à travers sa brigade de recherche a démantelé deux réseaux de délinquants qui opéraient dans les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodara. Le premier réseau dépossédait leurs victimes de leurs engins tandis que le second était spécialisé dans le cambriolage des magasins et des boutiques, le vol d’engins, le trafic et la vente du cannabis. Ce groupe a notamment cambriolé à Banfora et à Orodara des magasins de céréale où il a emporté 120 sacs de maïs, 100 sacs de haricot et 50 sacs d’arachide. Il a été saisi aux mains de ces bandits des motocyclettes, des vélomoteurs, des effets d’habillement, du cannabis, un fusil et des munitions. Les délinquants et leurs butins ont été présentés à la presse le 23 Avril 2021 à Bobo-Dioulasso.

