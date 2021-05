Le village de Pella dans la province de Boulkiemdé a connu un drame le 23 mai 2021. En effet une intoxication alimentaire ayant causé la mort de six personnes d’une même famille et cinq autres personnes évacuées à Ouagadougou pour des soins. Les autorités locales et régionales ont exprimé leur compassion à la famille éplorée et elles ont invité les populations à rester calme et faire preuve de prudence en attendant les résultats et analyses du laboratoire national de santé publique.

B.S