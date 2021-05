Le super Galian reçoit sa villa ce mercredi

CMA de Dafra : le groupe électrogène hors d’usage

Kantigui a accompagné, très tôt le matin du lundi 24 mai 2021, un proche au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dafra, à Bobo-Dioulasso, pour des soins. Malgré cette arrivée matinale sur les lieux, le malade de Kantigui n’a pas pu avoir les soins escomptés. La cause, il y avait coupure d’électricité générale dans le CMA. Dans un premier temps, Kantigui n’avait pas désespéré, s’attendant à ce qu’un groupe électrogène prenne le relai, comme il en existe généralement dans les centres de santé de ce rang. Mais quel ne fut pas son désarroi d’apprendre, dans les coulisses, que depuis « un bon bout de temps » ce centre de santé fonctionne au rythme des délestages de la SONABEL. Il y a bel et bien un groupe relai, mais qui serait hors d’usage, a noté Kantigui. La conséquence, tous les services dont la marche nécessite l’électricité, fonctionnent au rythme des coupures de la Nationale de l’électricité. C’est le lieu donc pour Kantigui d’interpeller qui de droit, pour que le groupe électrogène soit réparé afin d’éviter des désagréments aux patients.

Le maire de Yaba remplacé

Dans sa dernière parution, Kantigui rapportait que le maire de Yaba (Nayala), Jean André Paré, avait échappé à une destitution pour nomadisme politique du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) au Parti pour la démocratie et le changement (PDC) de Saran Sérémé. Il est encore revenu à Kantigui qu’après cette première tentative avortée, faute de quorum, les frondeurs ont finalement eu raison du maire, démissionnaire de son parti d’origine. C’était au cours d’une session placée sous haute sécurité, hier mardi 25 mai 2021, une semaine donc après la précédente. A ce que Kantigui a pu saisir, c’est l’ex-2e adjoint au maire, le conseiller MPP de Kéra, l’un des villages de la commune, Basile Karambiri, qui a été élu nouveau maire. Elysée Toni a été élu deuxième adjoint en remplacement de Soie Solé, conseillère démissionnaire aussi. La 1re adjointe, Odette Mossé, quant à elle, conserve sa place. Il y avait trois candidats pour le poste de maire : Basile Karambiri, Elysée Toni de Lowgin et Madou Paré. Après sa destitution, le désormais ex-maire, Jean André Paré, va-t-il ester l’Etat en justice, comme d’autres l’ont déjà fait ? Kantigui qui suit de près cette affaire vous reviendra en cas de rebondissements.

8 élèves déposés à la MACO

Comme la plupart des parents d’élèves, Kantigui a été affligé par la décision du gouvernement de fermer le lycée Philippe-Zinda-Kaboré jusqu’à nouvel ordre, à la suite du saccage du bureau du proviseur et de son véhicule. En quête d’informations sur les responsables de cet incident, Kantigui a appris, de sources introduites, que plusieurs élèves ont été arrêtés et entendus, avant que huit d’entre eux ne soient déférés à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), en fin de semaine dernière. La source de Kantigui a toutefois précisé qu’elle n’a aucune idée de la suite de la procédure. Kantigui note, avec amertume, que les manifestations contre les réformes scolaires ont déjà causé la mort de deux élèves à Kongoussi et à Ouagadougou, de nombreux dégâts et des blessés dans plusieurs autres contrées du pays.

Le super Galian reçoit sa villa ce mercredi

Il est revenu à Kantigui que son confrère Cheick Tiga Sawadogo du média en ligne Lefaso.net, lauréat de super Galian 2020, reçoit, ce mercredi 26 mai 2021, les clés de sa villa dans le quartier Bassinko de Ouagadougou. Cette remise de la villa, a-t-on signifié à Kantigui, intervient à un mois de la prochaine Nuit des Galian, prévue le 25 juin prochain. Pour la prochaine édition, Kantigui a appris que les différents jurys ont bouclé leur travail et ont remis au comité d’organisation, le fruit de leurs appréciations des œuvres en compétition. Cette année, 128 candidatures (à raison de deux œuvres par candidat) ont été reçues, toutes catégories confondues.

Tuy : les élèves demandent pardon au haut-commissaire

Il est revenu à Kantigui qu’à la demande du bureau de l’association des élèves du Tuy, avec l’appui de l’association des élèves et étudiants, section de Bobo-Dioulasso, une rencontre de demande de pardon au haut-commissaire a eu lieu hier mardi 25 mai 2021. Cela, à la suite de manifestations « illégales » à caractère menaçant. Kantigui a noté que la rencontre qui s’est tenue dans la salle de réunion du haut-commissariat a enregistré la présence du président provincial de l’Association des parents d’élèves (APE-Tuy), du directeur provincial en charge de l’enseignement post-primaire, du secrétaire général de la province, de représentants de la communauté musulmane et d’autorités coutumières. De ce qui est revenu à Kantigui, les élèves ont regretté l’acte posé et ont demandé publiquement pardon. Par ailleurs, le bureau de l’association de élèves du Tuy souhaite la reprise des cours et ont promis une demande écrite de clémence.

