Caisse des dépôts et des consignations : Les nouveaux membres de la Commission de surveillance installés

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a installé le jeudi 3 juin 2021 en fin de matinée, les membres de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et des Consignations du Burkina Faso (CDC-BF). Etablissement à caractère spécial, cette structure a été créée pour répondre au besoin spécifiquement lié au financement du développement de notre pays.

Au nombre de 11, les membres de la CDC-BF se composent de cinq députés, dont trois de la majorité présidentielle et deux de l’opposition. Un représentant de la Cour des comptes, trois du ministère en charge des finances et deux personnes-ressources reconnues pour leur compétence et choisies par le président de l’Assemblée nationale. Ces membres sont nommés par décret présidentiel simple.

Juste après leur installation, les membres du Comité de surveillance ont tenu leur toute première session, présidée par le plus âgé d’entre eux, le député Yahaya Zoungrana.

L’ordre du jour de cette session était relatif à la désignation du président de la Commission de surveillance et une proposition de date pour leur deuxième session.

A l’issue de leurs travaux, les membres ont à l’unanimité, porté leur choix sur le député Idrissa Doamba comme leur président. Tous ont un mandat dont la durée est de trois ans et non renouvelable. Au nom du président du Faso et en son nom personnel, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a félicité les nouveaux membres et leur a rappelé qu’ils ont la lourde charge de travailler à garantir l’autonomie de la CDC-BF, mais aussi d’exercer le contrôle de ses opérations.

En outre, il les a exhortés à prendre diligemment les dispositions pour l’adoption des statuts de cette structure, ainsi que des différents documents stratégiques et essentiels pour son fonctionnement. « Je vous exhorte également à mettre en place, dans les meilleurs délais, les comités spécialisés prévus par la loi, afin d’être efficaces dans vos missions », a souhaité le chef du gouvernement. Quant au président nouvellement élu de la Commission, Idrissa Doamba, il s’est dit animé par un sentiment de fierté, pour avoir été désigné par ses pairs. Il a témoigné sa reconnaissance vis-à-vis du président de l’Assemblée nationale, pour avoir eu confiance en eux, en les désignant.

Et de poursuivre : « Nous allons travailler à mériter cette confiance et relever tous les défis liés au financement des projets à l’interne, pour booster le développement du pays ». « Le Burkina étant un pays en voie de développement, a nécessairement besoin des institutions financières fortes et adaptées au financement des projets et autres programmes de développement », a soutenu le président de la CDC-BF.

A l’en croire, c’est cette vision du chef de l’Etat, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré qui a sous-tendu la création de la Caisse des Dépôts et des Consignations.

