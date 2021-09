Fasofoot : Le championnat de D1 devient Ligue 1 Lonab

La Fédération burkinabè de football a lancé officiellement le jeudi 23 septembre 2021 la Ligue 1 Lonab. Cette cérémonie a consacré la présentation officielle du nouveau logo du championnat de ligue 1.

Le championnat national de football de première division (D1) s’appelle désormais Ligue 1 Lonab. « Je pense ne pas me tromper, en disant qu’à travers ce partenariat, les jeunes burkinabè férus de football, vont désormais disposer d’un cadre plus en rapport avec leur ambition et celle de leurs clubs respectifs de hisser notre championnat national à un niveau fort appréciable », Patindèba Naza , DG de la Lonab.

Le président de la FBF, Lazare Banssé a quant à lui exprimer ses sentiments de joie et de reconnaissance. Car selon lui, il s’agit bien d’un événement historique que d’avoir conçu un logo spécialement dédié à notre championnat d’élite allié à un changement de sa dénomination.

Pour lui, c’est une grande première dans l’histoire du Faso foot. Cette joie s’explique aussi par la concrétisation du projet de partenariat avec la Loterie nationale burkinabé, en gestation depuis bientôt un an et l’entame de ma prise de fonction.

La Rédaction