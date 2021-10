Editions Sidwaya : Boureima SANGA, nouveau  Directeur Web et multimédia

Le Secrétaire général des Editions Sidwaya, Issa Soma a installé officiellement, le jeudi 14 octobre 2021, Monsieur Boureima Sanga dans ses nouvelles fonctions de Directeur Web et Multimédia.

Le tout premier directeur web et multimédia, a, en l’entame de ses propos remercié le Directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna pour la confiance placée en lui et s’est dit disposer à remplir pleinement sa mission. Il a, par la même occasion énuméré un certain nombre de doléances pour le bon fonctionnement de sa direction notamment, les moyens humains, matériels…Il a également sollicité l’accompagnement des premiers responsables et l’ensemble du personnel afin de rendre les produits numériques de Sidwaya attractifs et compétitifs. Aussi, a-t-il souligné, le gros chantier de sa direction sera de doter la « maison commune » d’un CMS qui est un système de gestion de contenu permettant de réduire au maximum l’utilisation du papier.

Le Secrétaire général a quant à lui félicité le nouveau directeur pour cette nouvelle aventure qui commence. Il a également laissé entendre que la création de cette nouvelle direction répond à une volonté des Editions Sidwaya d’être au diapason des Technologies de l’information et de la communication (TIC), de répondre aux exigences de la clientèle et de se positionner comme, le média leader dans le paysage médiatique au Burkina Faso. En faveur du nouvel organigramme des Editions Sidwaya, le Service internet a été érigée en Direction Web et Multimédia afin d’être en phase avec l’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Service communication des Editions Sidwaya